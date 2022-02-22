Нападающий сборной Казахстана перейдёт в российский клуб

Нападающий сборной Казахстана по футзалу Альберт Акбаликов посредством соцсетей объявил об уходе из "Актобе", передают Vesti.kz.

По информации Futsalkazakhstan, следующим клубом игрока станет российский "ИрАэро", который возглавляет бывший тренер "Кайрата" и сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака.

Для Акбаликова это уже второй переход в российский чемпионат. В сезоне-2023/24 он выступал за "Газпром-Югру" и стал чемпионом России.

Отметим, что после завершения сезона в Казахстане к "ИрАэро" также присоединится Эдсон, бразилец из "Кайрата" и национальной сборной.

"ИрАэро" основан в 2013 году, в 2021-м команда получила профессиональный статус, а с сезона-2024/25 является участником российской Суперлиги.

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