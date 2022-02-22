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Клубный футзал
Сегодня 19:20
 

Нападающий сборной Казахстана перейдёт в российский клуб

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Нападающий сборной Казахстана перейдёт в российский клуб ©КФФ

Нападающий сборной Казахстана по футзалу Альберт Акбаликов посредством соцсетей объявил об уходе из "Актобе", передают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Казахстана по футзалу Альберт Акбаликов посредством соцсетей объявил об уходе из "Актобе", передают Vesti.kz.

По информации Futsalkazakhstan, следующим клубом игрока станет российский "ИрАэро", который возглавляет бывший тренер "Кайрата" и сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака.

Для Акбаликова это уже второй переход в российский чемпионат. В сезоне-2023/24 он выступал за "Газпром-Югру" и стал чемпионом России.

Отметим, что после завершения сезона в Казахстане к "ИрАэро" также присоединится Эдсон, бразилец из "Кайрата" и национальной сборной.

"ИрАэро" основан в 2013 году, в 2021-м команда получила профессиональный статус, а с сезона-2024/25 является участником российской Суперлиги.


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Чемпионат Казахстана по футзалу 2025/26   •   Казахстан, Абайская обл., Семей   •   Финал, мужчины
30 июня   •   не начат
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