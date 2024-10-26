"Мы не берем деньги на легионеров". Президент "Кайрата" высказался об успехе в Лиге чемпионов

АФК "Кайрат" удачно стартовал в новом сезоне Лиги чемпионов по футзалу, став первым в своей группе в основном раунде. Президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков прокомментировал выступление команды, передают Vesti.kz.

В ходе основного раунда "Кайрат" обыграл венгерский "Халадаш" (4:0), "Семей" (5:1) и португальский "Спортинг" (3:2).

"Мы опять радуем болельщиков, у нас теперь две команды, ребятам из Европы теперь сюда непросто приезжать, это не легкая прогулка. Вряд ли, кто-то сюда хочет приехать. "Кайрат" сыграл очень дисциплинированно. При 0:2 команда не дергалась, выполнила все установки тренера, выровняла игру. Это профессионализм казахстанской футзальной школы. У нас огромные успехи в футзале. Спасибо огромное нашим спонсорам. Мы не берем деньги для легионеров, мы берем деньги для нашего будущего, 400 детей благодаря этому занимаются в академии клуба, построен зал для них", - отметил Оразбеков.