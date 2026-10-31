"Минерва" — "Семей": прямая трансляция матча Лиги чемпионов по футзалу

Сегодня, 31 октября, футзальный клуб "Семей" проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. Соперником казахстанской команды станет швейцарская "Минерва".

Встреча третьего тура основного раунда начнется в 19:00 по времени Казахстана. Прямую трансляцию матча "Минерва" — "Семей" покажет телеканал Qazsport по этой ссылке.

Казахстанский клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф турнира. Предстоящая игра определит, на каком месте он завершит групповой этап.

"Семей" и "Минерва" разыграют вторую строчку. Казахстанской команде достаточно сыграть вничью благодаря преимуществу по разнице забитых-пропущенных мячей.

Второе место позволит "Семею" получить статус сеяной команды в 1/8 финала. В таком случае соперником станет третья команда одной из групп Пути А либо победитель группы Пути Б. Если же казахстанцы опустятся на третью позицию, им предстоит встретиться с одним из клубов, занявших первые два места в группе Пути А.

Напомним, что Казахстан в Лиге чемпионов также представляет алматинский "Кайрат", который, как и "Семей", досрочно обеспечил себе место в плей-офф. Жеребьевка 1/8 и четвертьфинала состоится 4 ноября.