Казахстанский клуб досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

"Семей" досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов по футзалу сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Путёвку казахстанскому клубу в 1/8 финала ЛЧ "подарили" соперники по группе. В матче второго тура швейцарская "Минерва" обыграла словацкий "Лученец" со счётом 4:3.

После двух туров в группе с 6 очками лидирует "Барселона", которая накануне разгромила казахстанский клуб со счётом 6:1. В активе "Семея" и "Минервы" по три балла, у "Лученец" очков не набрал.

По регламенту из группы Пути А выходят три лучшие команды. "Лученец" даже в случае победы над "Барселоной" в последнем туре может лишь сравняться с "Семеем" по очкам, но казахстанский клуб будет выше благодаря победе в личной встрече — 6:0. При равенстве баллов именно результаты очных матчей учитываются в первую очередь.

Таким образом, 31 октября "Семей" и "Минерва" разыграют второе место в группе. Казахстанскому клубу достаточно ничьей за счёт лучшей разнице забитых мячей.

Второе место в группе даёт статус сеяной команды в 1/8 финала ЛЧ: соперником в плей-офф станет третья команда одной из групп Пути А либо победитель группы Пути Б. При третьем месте "Семей" встретится с клубом из первой двойки одной из групп Пути А.

Жеребьевка 1/8 и четвертьфинала состоится 4 ноября. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 23 ноября, ответные – на 4 декабря.

Добавим, что в Лиге чемпионов выступает ещё один казахстанский клуб - алматинский "Кайрат", который также досрочно вышел в плей-офф турнира.

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