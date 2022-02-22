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Вчера 21:34
 

Разгромом и удалением обернулся матч "Семея" с "Барселоной" в Лиге чемпионов

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Разгромом и удалением обернулся матч "Семея" с "Барселоной" в Лиге чемпионов Фото: МФК "Семей"©

"Семей" уступил каталонской "Барселоне" во втором туре основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, передают Vesti.kz.

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"Семей" уступил каталонской "Барселоне" во втором туре основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча группового этапа прошла в словацком городе Лученец и завершилась со счётом 6:1 в пользу "сине-гранатовых".

У победителей голы забили Эрик (7-я и 34-я минуты), Игор Соуза (18-я), Адольфо (27-я), Сухейль Мухудин (28-я) и Антонио Перес (40-я). У проигравших отличился Дедезиньо (25-я). При этом на 32-й минуте у казахстанского клуба был удалён Педриньо.

Напомним, что в первом туре "Семей" обыграл словацкий "Лученец" (6:0), а "Барселона" победила швейцарскую "Минерву" (6:1).

31 октября "Семей" сыграет с "Минервой", а "Барселона" в этот день встретится с командой "Лученец".

Положение команд в группе 1:

1. "Барселона" - 6 очков (после двух игр);
2. "Семей" - 3 (после двух игр);
3. "Минерва" - 0 (после одной игры);
4. "Лученец" - 0 (после одной игры).

После завершения основного этапа станут известны 16 команд, которые выйдут в плей-офф. На стадиях 1/8 и 1/4 финала соперники проведут между собой по две встречи. Победитель турнира определится в привычном формате "Финала четырёх", матчи которого примет швейцарская "Биль/Бьен Арена" 7 и 9 мая 2027 года.

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