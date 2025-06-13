Алматинский "Кайрат" одержал непростую победу над "Атырау" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу, сообщают Vesti.kz.

Игра прошла на площадке "Атырау" и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, хотя начало встречи осталось за хозяевами: к седьмой минуте они вели 2:0 благодаря голам Олега Кручинина и Ануара Калдыбаева.

После перерыва "Кайрат" переломил ход игры - сначала отыгрался, затем довел матч до дополнительного времени, где забил еще три мяча и обеспечил себе волевую победу. Авторами голов в составе гостей стали Биржан Оразов (24-я), Занотто (30-я), Эдсон (45-я), Даурен Турсагулов (48-я) и Жахангир Рашит (50-я).



Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу алматинцев. Четвертая игра состоится 14 июня.