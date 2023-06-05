Лидер сборной Казахстана станет игроком двукратного победителя Лиги чемпионов

Новости спорта Футзал Клубный футзал
Сегодня 11:32
©КФФ

Нападающий сборной Казахстана по футзалу Тайнан возвращается в лиссабонский "Спортинг", сообщают Vesti.kz.

По информации Record, у игрока оставался год контракта с испанской "Эль-Посо Мурсией", тогда как отступные за его расторжение составляют 250 тысяч евро. Несмотря на это, Тайнан решил вернуться в португальский клуб.

В этом сезоне нападающий провел всего 12 матчей, забив 7 голов во всех соревнованиях. Также он был дисквалифицирован на 15 матчей за нападение на судью, оскорбления в адрес соперников и возвращение на площадку после получения красной карточки.

Напомним, что Тайнан выигрывал в составе "Спортинга" чемпионат Португалии и Лигу чемпионов. Кроме того, в период выступления за португальскую команду он входил в топ-10 лучших футзалистов мира.

В "Спортинге" у форварда больше шансов вновь бороться за победу в Лиге чемпионов и национальных турнирах.

"Спортинг" - двукратный победитель ЛЧ (2018/19, 2020/21).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:32
Клубный футзал
Лидер сборной Казахстана станет игроком двукратного победителя Лиги чемпионов
31 мая, 15:47
Клубный футзал
"Кайрат" объявил о назначении главного тренера
31 мая, 09:57
Клубный футзал
Кака выразил сожаление после ухода из "Кайрата"
29 мая, 18:22
Клубный футзал
"Я буду работать только в сборной". Большое интервью Кака об уходе из "Кайрата" и состоянии казахстанского футзала
28 мая, 13:38
Клубный футзал
Один из героев Евро-2022 в составе сборной Казахстана сделал заявление
26 мая, 17:18
Клубный футзал
"Кайрат" получал предложения из Европы по игроку сборной Казахстана
25 мая, 15:45
Клубный футзал
Футзальный "Кайрат" начал переговоры с испанским тренером
22 мая, 23:18
Клубный футзал
Кака официально покинул АФК "Кайрат"
22 мая, 14:10
Клубный футзал
Стал известен фаворит на пост главного тренера футзального "Кайрата"
22 мая, 13:57
Клубный футзал
Кака прояснил свое будущее в сборной Казахстана после ухода из "Кайрата"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»