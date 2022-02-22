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Клубный футзал
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Лидер сборной Казахстана перешёл в новый клуб после ухода из "Кайрата"

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Лидер сборной Казахстана перешёл в новый клуб после ухода из "Кайрата" Эдсон. ©АФК "Кайрат"

Иркутский футзальный клуб "ИрАэро" объявил о переходе игрока сборной Казахстана Эдсона, передают Vesti.kz.

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Иркутский футзальный клуб "ИрАэро" объявил о переходе игрока сборной Казахстана Эдсона, передают Vesti.kz.

С 2018 года натурализованный бразилец защищал цвета АФК "Кайрат" (с полугодовым перерывом на аренду в словенской "Литии"). За восемь сезонов в Алматы он стал настоящим символом клуба и собрал сумасшедшую коллекцию трофеев:

🔵7-кратный чемпион Казахстана;
🔵5-кратный обладатель Кубка Казахстана;
🔵7-кратный обладатель Суперкубка Казахстана.

Вместе с "Кайратом" Эдсон трижды поднимался на пьедестал главного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов УЕФА:

🥈 Серебряный призёр ЛЧ (сезоны 2018/19 и 2024/25).
🥉 Бронзовый призёр ЛЧ (сезон 2020/21).

В 2021 году стал лучшим бомбардиром казахстанской лиги.

В 2022 году футзалист принял казахстанское гражданство и дебютировал в составе национальной сборной на чемпионате Европы.

Напомним, что "ИрАэро" возглавляет бывший тренер "Кайрата" и сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака.


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