Лидер сборной Казахстана перешёл в новый клуб после ухода из "Кайрата"

Иркутский футзальный клуб "ИрАэро" объявил о переходе игрока сборной Казахстана Эдсона, передают Vesti.kz.
С 2018 года натурализованный бразилец защищал цвета АФК "Кайрат" (с полугодовым перерывом на аренду в словенской "Литии"). За восемь сезонов в Алматы он стал настоящим символом клуба и собрал сумасшедшую коллекцию трофеев:
🔵7-кратный чемпион Казахстана;
🔵5-кратный обладатель Кубка Казахстана;
🔵7-кратный обладатель Суперкубка Казахстана.
Вместе с "Кайратом" Эдсон трижды поднимался на пьедестал главного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов УЕФА:
🥈 Серебряный призёр ЛЧ (сезоны 2018/19 и 2024/25).
🥉 Бронзовый призёр ЛЧ (сезон 2020/21).
В 2021 году стал лучшим бомбардиром казахстанской лиги.
В 2022 году футзалист принял казахстанское гражданство и дебютировал в составе национальной сборной на чемпионате Европы.
Напомним, что "ИрАэро" возглавляет бывший тренер "Кайрата" и сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама