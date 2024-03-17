Лидер сборной Казахстана по футзалу сыграет с "Барселоной" в полуфинале ЛЧ

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Вчера 21:00
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Нападающий португальского "Спортинга" и сборной Казахстана по футзалу Тайнан узнал соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz

По итогам жеребьевки, "Спортинг" за который выступает Тайнан сыграет с "Барселоной". В другой полуфинальной паре также встретится испано-португальская пара "Бенфика" - "Пальма". 

Матчи пройдут в Ереване 3 мая. Финал Лиги чемпионов по футзалу пройдет 5 мая. 

Тайнан уже выигрывал Лигу чемпионов в составе "Спортинга" в сезоне 2020/21. Кроме того, он доходил до финала ЛЧ с "Кайратом" в сезоне 2018/19. 

В нынешнем сезоне Тайнан в 28 матчах забил 29 голов за "Спортинг" во всех турнирах. 

Метки:
Казахстанский футзал Сборная РК по футзалу Казахстан

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