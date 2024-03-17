Нападающий португальского "Спортинга" и сборной Казахстана по футзалу Тайнан узнал соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

По итогам жеребьевки, "Спортинг" за который выступает Тайнан сыграет с "Барселоной". В другой полуфинальной паре также встретится испано-португальская пара "Бенфика" - "Пальма".

Матчи пройдут в Ереване 3 мая. Финал Лиги чемпионов по футзалу пройдет 5 мая.

Тайнан уже выигрывал Лигу чемпионов в составе "Спортинга" в сезоне 2020/21. Кроме того, он доходил до финала ЛЧ с "Кайратом" в сезоне 2018/19.

В нынешнем сезоне Тайнан в 28 матчах забил 29 голов за "Спортинг" во всех турнирах.