Капитан футзального клуба "Семей" Чингиз Есенаманов прокомментировал победу в финальной серии чемпионата Казахстана над "Кайратом", которая принесла команде титул, передают Vesti.kz.

Есенаманов отметил, что для него было важно выиграть трофей после того, как он покинул "Кайрат".

"Я пришел из этой команды в "Семей" и я очень хотел этого чемпионства. Для меня это чемпионство многое значит. Многие бились как об стену об "Кайрат". Город развивается, какая атмосфера сегодня была!

Мы больше всех тренировались. Дай бог, чтобы чемпионы менялись, но мы должны быть 10 лет подряд, а потом пусть другие станут", - заявил Есенаманов.

Финальная серия матчей между "Кайратом" и "Семеем" закончилась со счетом 3:1 в пользу коллектива Дави Мендонки. Футзальный клуб "Семей" впервые в истории стал чемпионом Казахстана. Клуб был основан в 2023 году.

Напомним, "Кайрат" ранее 20 раз подряд становился чемпионом Казахстана, неизменно побеждая с сезона 2003/04.