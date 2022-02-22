Казахстанский клуб усилился экс-тренером "Кайрата"

Бразилец Жозе Алесио назначен главным тренером футзального клуба "Каспий" (Актау), передают Vesti.kz.

Бразильский специалист ранее работал в командах "Ордабасы" (Шымкент) и "Кайрат" (Алматы), а также входил в тренерский штаб сборной Казахстана.

Ещё Жозе Алесио возглавлял сборную Азербайджана и один из местных клубов - "Араз-Нахчыван".

"Каспий" в текущем чемпионате страны занимает шестое место, набрав 32 очка после 22 матчей.

