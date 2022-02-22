Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Клубный футзал
Сегодня 20:20
 

Казахстанский клуб усилился экс-тренером "Кайрата"

  Комментарии

Поделиться
Казахстанский клуб усилился экс-тренером "Кайрата" ©МФК "Каспий"

Бразилец Жозе Алесио назначен главным тренером футзального клуба "Каспий" (Актау), передают Vesti.kz.

Поделиться

Бразилец Жозе Алесио назначен главным тренером футзального клуба "Каспий" (Актау), передают Vesti.kz.

Бразильский специалист ранее работал в командах "Ордабасы" (Шымкент) и "Кайрат" (Алматы), а также входил в тренерский штаб сборной Казахстана.

Ещё Жозе Алесио возглавлял сборную Азербайджана и один из местных клубов - "Араз-Нахчыван".

"Каспий" в текущем чемпионате страны занимает шестое место, набрав 32 очка после 22 матчей.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Лейпциг   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 января 22:30   •   не начат
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
(Лейпциг)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
РБ Лейпциг
Ничья
Бавария
Проголосовало 17 человек

Реклама

Живи спортом!