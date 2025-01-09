Казахстанский клуб расстался с двумя бразильцами

Футзальный клуб "Жетысу" из Талдыкоргана объявил об уходе двух бразильских легионеров Лукаса Силвы и Хавьера Лучиано, передают Vesti.kz.

Отмечается, что с ними расстались в связи с истечением срока контрактов.

Оба игрока присоединились к команде перед началом нынешнего сезона и толком не играли. Силва провел семь игр и забил один гол, на счету Лучиано одна голевая передача в четырех матчах.

"Жетысу" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 14 матчах. Следующие игры талдыкорганцы проведут на выезде с рудненским "Аятом" 11 и 12 января.