"Ордабасы" засчитали техническую победу

Шымкентскому "Ордабасы" отдали победу после матча с актауским "Каспием" в чемпионате Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба казахстанской ассоциации футзала, решением контрольно-дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола за участие незаявленного игрока Оралбека Елдесбая, в матче 13-го тура "Ордабасы" - "Каспий" (1:3), команде гостей засчитано техническое поражение (0:5), хозяевам - техническая победа (5:0).

Следующие игры в чемпионате страны "Ордабасы" проведет на выезде с карагандинским "Тулпаром" 11 и 12 января, а "Каспий" пропускает 15 и 16-й туры.

"Ордабасы" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 12 матчах, а "Каспий" располагается на предпоследней, десятой строчке, имея в активе восемь очков после 14 игр.