АФК "Кайрат" успешно стартовал в новом сезоне Лиги чемпионов по футзалу, а едва ли не самым ярким игроком алматинцев стал новичок - Кевин Арриета. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нетривиальном пути аргентинца и невероятных деталях его трансфера в Казахстан.

Имя Арриеты многие казахстанские болельщики могли запомнить по минувшему чемпионату мира в Узбекистане. Ведь именно Кевин реализовал два пенальти (как под копирку исполненные) в ворота Игиты в четвертьфинале турнира. Аргентина победила Казахстан 6:1, а эти голы помогли Арриете в итоге завоевать "бронзовую бутсу" на мундиале, став третьим бомбардиром турнира с семью голами.

Примечательно, что на чемпионат мира Арриета вообще не должен был ехать. Он в срочном порядке заменил травмированного Андреса Герати за несколько дней до старта мундиаля в Узбекистане.

До этого Кевин подписал контракт с испанским клубом "Фэмили Альзира". Но уехав на чемпионат мира, аргентинец в итоге так и не дебютировал за свою новую команду. Дело в том, что сразу после ЧМ на игрока вышел "Кайрат".

Алматинцы долго искали левоногого универсала и Арриета подошел клубу по многим параметрам, а яркое выступление аргентинца на ЧМ окончательно укрепило намерение "Кайрата" подписать его.

За расторжение контракта с "Фэмили Альзира" казахстанский клуб заплатил всего 10 тысяч евро. И это, конечно, сильно расстроило испанцев. Их руководитель вскоре заявил, что им не удалось даже компенсировать те затраты, которые клуб понес при подписании соглашения с Кевином.

Арриета прибыл в Алматы всего за два дня до старта основного раунда Лиги чемпионов. Он провел с клубом пару тренировок, а затем дебютировал в игре с венгерским "Халадашом" (4:0). Аргентинцу хватило небольшого количества времени на паркете, чтобы оформить свой первый гол.

После игры Арриета отметил, что его адаптация проходит хорошо и в этом ему сильно помогает отсутствие языкового барьера с главным тренером "Кайрата" - испанцем Марлоном Веласко:

"Моя адаптация проходит отлично. Я приехал недавно, команда помогает мне быстро адаптироваться. Плюс, наш тренерский штаб состоит из испанцев, нет языкового барьера. Надеюсь что смогу в дальнейшем выглядеть еще лучше".

Во второй игре Лиги чемпионов с "Семеем" Арриета получил уже больше игрового времени и снова забил важнейший гол.

Впечатляет, насколько быстро и эффективно аргентинец начал влиять на игру и результаты "Кайрата". Сложно вспомнить, когда в последний раз в алматинском клубе новый игрок стартовал столь же ярко. Ранее "Кайрат" был известен своей сильной работой по селекции, но в последние годы промахов оказывалось больше, чем удачных сделок. Арриета - долгожданная трансферная удача клуба. И что еще более удивительно, это не бразилец, ведь именно представители этой страны всегда комфортно чувствуют себя в "Кайрате". Кевин - первый аргентинец в истории клуба, но ему мгновенно удалось показать свои качества в новом коллективе и зарекомендовать себя потенциально игровым лидером.

Возможно, Арриета станет одним из проводником тренерских идей Веласко, ведь есть упомянутая прямая коммуникация (говорят на одном языке) и конечно же, непосредственно игровые характеристики аргентинца. Отличное исполнение стандартов, достаточно динамичное и креативное мышление, а также мотивация и полная самоотдача, ведь сам аргентинец до этого не играл в столь больших европейских клубов и для него это большой шанс заявить о себе еще громче.

Фото: АФК "Кайрат"©