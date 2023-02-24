"Кайрат" забил 13 голов "Актобе" и закрепил лидерство

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Сегодня 19:16
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"Кайрат" разгромил "Актобе" в рамках 31-го/32-го туров чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 13:2 в пользу хозяев площадки. Игра, по сути, была сделана в первом тайме, когда в ворота "красно-белых" влетело шесть мячей.

В итоге "кайратовцы" оформили 29-ю победу и набрали 88 очков, закрепив свое лидерство в турнирной таблице. Актюбинцы с 49 очками расположились на третьей строчке из десяти.

Следующие игры "Кайрат" проведет дома с уральским "Байтереком" 17 и 18 марта. В эти дни "Актобе" на своей арене встретится с талдыкорганским "Жетысу".

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Метки:
Кайрат АФК Футзал

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