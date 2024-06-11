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"Кайрат" узнал цену скандала с Игитой

"Кайрат" узнал цену скандала с Игитой
©КФФ

Состоялось заседание Комитета по этике Казахстанской федерации футбола о рассмотрении вопроса касательно неспортивного поведения игроков футзального клуба "Кайрат", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Напомним, на пути к клубному автобусу вратарь алматинцев Лео Игита прошел по разложенным фанатами шарфам и флагам "Актобе" и "Астаны". Сначала он не заметил этого, а затем потанцевал на атрибутике этих команд, видео смотрите тут.

По итогам заседания было принято следующее решение:

"На АФК "Кайрат" наложить штраф в размере 500 МРП. АФК "Кайрат" оплатить штраф в срок до 10 июля 2024 года;

На генерального директора АФК "Кайрат" Кужанову А.М. наложить дисциплинарную санкцию в виде замечания;

Обязать АФК "Кайрат" найти инициаторов (провокаторов) вышеуказанного инцидента и провести с ними и иными болельщиками разъяснительную работу в рамках произошедшего, о результатах которых сообщить КФФ до 24 июня 2024 года", - гласит сообщение КФФ.

Лео Игита оставил послание после громкого скандала

Ранее Игита принес свои извинения. На эпизод также отреагировали в Ассоциации футзала Казахстана и в Казахстанской федерации футбола.

Исламхан дал оценку скандальному поступку Игиты

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Метки:
Кайрат АФК Актобе ФК Астана ФК Футзал Казахстанский футзал

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