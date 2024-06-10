Исламхан дал оценку скандальному поступку Игиты

Полузащитник "Ордабасы" и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан прокомментировал скандал с участием вратаря футзального "Кайрата" Лео Игиты, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-Ratings.kz.

Напомним, на пути к клубному автобусу Игита прошел по разложенным фанатами шарфам и флагам "Актобе" и "Астаны". Сначала он не заметил этого, а затем потанцевал на атрибутике этих команд, видео смотрите тут.

"Я лично знаком с Игитой. Он не мог пойти на такие действия. Игита всего-лишь оказался не в то время, не в том месте. Неправильно будет критиковать или защищать Игиту. Думаю, он понял свою ошибку и уже извинился перед болельщиками и клубами", - сказал Исламхан.

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Ранее Игита уже принес свои извинения. На эпизод также отреагировали в Ассоциации футзала Казахстана и в Казахстанской федерации футбола.

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