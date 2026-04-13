"Кайрат" рассматривает смену селекции и отказ от бразильцев

Алматинский футзальный клуб"Кайрат" после завершения нынешнего сезона может изменить направление селекции и больше доверять казахстанским игрокам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В клубе не исключается вариант либо полного, либо частичного отказа от легионеров, в частности, от бразильцев, которые традиционно составляют костяк "Кайрата".

Многие из иностранцев команды сейчас не имеют контрактов с "Кайратом" на следующий сезон. При этом им на замену могут подписать кандидатов в сборную Казахстана из местного чемпионата и вернуть игроков, отданных в аренду.

Это, в том числе, может быть связано с финансовой оптимизацией "Кайрата" и разгрузкой зарплатной ведомости. Возможно, решение будет зависеть и от итогов нынешнего сезона чемпионата Казахстана, где алматинцам с высокой вероятностью вновь предстоит побороться за титул с "Семеем".

На данный момент в регулярном чемпионате Казахстана "Кайрат" занимает второе место, набрав 93 очка в 36 матчах. У лидирующего "Семея" 101 балл после 38 сыгранных встреч.