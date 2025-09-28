"Кайрат" потерпел разгромное поражение в принципиальном матче

В домашнем матче четвертого тура чемпионата Казахстана по футзалу "Семей" добился впечатляющей победы над прицнипиальном соперником в лице алматинского "Кайрата" со счётом 10:4, передают Vesti.kz.

Голы в составе хозяев забили: Дедезиньо Андерсон (3-я и 28-я минуты), Нурсултан Пиялы (4-я), Педро Фариас (6-я, 15-я и 32-я), Марсело дос Сантос (18-я и 30-я), Ринат Турегазин (28-я) и Ержан Карменов (30-я).

У гостей отличились Атирсон Оливейра (4-я и 29-я), Рафаэл Алмейда Сантос (25-я) и Кайо Руис (36-я).

Матч стал яркой демонстрацией атакующих возможностей "Семея", который уверенно контролировал ход встречи и сумел довести счёт до крупного преимущества. "Кайрат" смог ответить лишь частично, но удержать интригу не удалось.

"Кайрат" официально представил нового главного тренера



