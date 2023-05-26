"Кайрат" получал предложения из Европы по игроку сборной Казахстана

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Сегодня 17:18
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Пауло Рикардо Кака, недавно покинувший пост главного тренера АФК "Кайрат", рассказал о том, как клубу удалось сохранить одного из лидеров команды Эдсона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По словам Кака, на решение универсала повлияло в том числе его привлечение в сборную Казахстана. 

"С Эдсоном "Кайрату" было нелегко продлить контракт. Многие европейские команды хотели его забрать. И кстати, большую роль сыграло, что он сам хотел продолжить карьеру в "Кайрате" и начать выступать за сборную Казахстана", - отметил бразильский специалист. 

В ближайшее время на YouTube-канале Vesti.kz выйдет развернутое интервью с Кака, в котором он откровенно расскажет, почему и когда решил покинуть "Кайрат", как изменится его роль в сборной Казахстана, возглавит ли он европейский клуб и в чем главные проблемы казахстанского футзала.

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Метки:
Футзал Кайрат АФК Сборная РК по футболу

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