"Кайрат" подписал несколько новичков после ухода Игиты и Дугласа

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Сегодня 15:37
©МФК "Норильский Никель"

Футзальный "Кайрат" после нескольких кадровых потерь в летнее трансферное окно восполнил их новичками из разных стран. Корреспондент Vesti.kz сообщает, какие сделки уже оформил алматинский клуб.

Несмотря на проигранный титул в чемпионате страны и уход двух лидеров - Игиты и Дугласа, в стане "Кайрата" не планируют глобальных изменений. Алматинцы не готовы тратить больших средств на именитых легионеров. При этом клуб также покинул Алекс Виана - он вместе с Дугласом перешел в команду из Саудовской Аравии.

"Кайрат" внимательно изучил внутренний рынок, подписав молодого талантливого вратаря Ерасыла Шарапиденова из "Атырау" и защитника Алишера Сарсенбаева из "Байтерека".

Из иностранцев вице-чемпионов Казахстана в ближайшее время пополнят: российский нападающий Данил Карпюк и форвард сборной Армении Жулио Занотто.

На этом трансферная кампания "Кайрата" будет практически завершена. Возможно, лишь приобретение левоногого универсала, если возникнет подходящий вариант.

В "Кайрате" понимают, что клуб потерял больших звезд и сейчас состав не имеет известных фигур в рамках мирового футзала, но руководство и тренерский штаб возлагают надежду на командную игру, которую выстроит испанский специалист Марлон Веласко.

В начале сентября алматинцы начнут подготовку к новому сезону. Напомним, что в основном раунде Лиги чемпионом "Кайрат" сыграет в одной группе с португальским "Спортингом", венгерским "Халадашом" и "Семеем". Матчи этой стадии пройдут в Алматы.

Метки:
Кайрат АФК Футзал Казахстанский футзал

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