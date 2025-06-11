"Кайрат" официально объявил о решении по главному тренеру

Футзальный клуб "Кайрат" сообщил о завершении контракта с главным тренером Марлоном Веласко. Стороны приняли решение не продлевать его, передают Vesti.kz.

Испанский специалист возглавил команду в августе 2023 года. За время работы с "Кайратом" стал победителем турнира Masters Cup в Португалии, дважды выиграл Суперкубок Казахстана и завоевал Кубок страны. На международной арене алматинцы дошли до финала Лиги чемпионов, заняв второе место по итогам сезона-2025.



Ближайшие матчи "Кайрат" проведет 13 и 14 июня в полуфинале плей-офф чемпионата Казахстана против "Атырау". Счет в серии до трех побед - 1:1.