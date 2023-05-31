"Кайрат" объявил о назначении главного тренера

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Сегодня 15:47
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Футзальный "Кайрат" представил нового главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наставником 20-кратного чемпиона Казахстана стал испанский специалист Марлон Веласко Эрас. Перед приходом в "Кайрат" он тренировал на родине клуб "Нойя Портус Апостоли".

Кроме того, 36-летний специалист по ходу своей тренерской карьеры работал с рядом других испанских команд. Он становился чемпионом лиги во втором дивизионе и побеждал в Кубке Галисии. 

Контракт с новым тренером заключен по схеме "2+1".

Прежний наставник "Кайрата" бразилец Пауло Рикардо Кака продолжает работу со сборной Казахстана.

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Метки:
Кайрат АФК Футзал Казахстанский футзал

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