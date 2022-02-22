Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Клубный футзал
Сегодня 22:25
 

"Кайрат" нашёл игроку сборной Казахстана новый клуб

"Кайрат" нашёл игроку сборной Казахстана новый клуб ©instagram.com/kff_team_futsal

Игрок алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана по футзалу Дамир Каирбай остаток текущего сезона проведёт в составе актауского "Каспия", передают Vesti.kz со ссылкой на futsalkazakhstan.

21-летний универсал в первой половине сезона с учётом кубковых матчей отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Кроме того, в этом сезоне Каирбай дебютировал в Лиге чемпионов в матче с "Приштиной".

Это уже второй случай исходящей аренды со стороны алматинского клуба в зимнее трансферное окно. Ранее вратарь Нарун Сериков перешёл в "Актобе".


Между тем "Кайрат" подписал нападающего сборной Португалии. Ещё алматинский клуб объявил о приходе бразильского вратаря Вандерсона Мануэля Перейры да Силвы и контракте с бразильским универсальным игроком Игором Кариокой.

