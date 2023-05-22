Кака официально покинул АФК "Кайрат"

Новости спорта Футзал Клубный футзал
Вчера 23:18
©АФК "Кайрат"

Футзальный "Кайрат" объявил об уходе главного тренера Паоло Рикардо Кака, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бразильский специалист в связи с истечением срока своего контракта завершил работу в клубе.

Напомним, Кака возглавил футзальный клуб "Кайрат" в 2018 году. С момента назначения на пост главного тренера АФК "Кайрат" Кака был занят популяризацией казахстанского футзала.

Статистика Кака в АФК "Кайрат":

242 игры
202 победы
21 ничьи
19 поражений

Достижения:

5-кратный чемпион Казахстана по футзалу
4 Кубка Казахстана
4 Суперкубка Казахстана
Финал Лиги Чемпионов 2018/19
Полуфинал Лиги Чемпионов 2020/21

В списке лучших тренеров Мира по версий FUTSAL PLANET 3 место (2020 год).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Кайрат АФК

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:18
Клубный футзал
Кака официально покинул АФК "Кайрат"
Вчера , 14:10
Клубный футзал
Стал известен фаворит на пост главного тренера футзального "Кайрата"
Вчера , 13:57
Клубный футзал
Кака прояснил свое будущее в сборной Казахстана после ухода из "Кайрата"
18 мая, 13:38
Клубный футзал
"Это отвратительная ситуация". Президент "Кайрата" - о чемпионате Казахстана, новом тренере и уходе игроков
18 мая, 12:02
Клубный футзал
Европейский гранд хочет вернуть нападающего сборной Казахстана по футзалу
18 мая, 11:35
Клубный футзал
Футзальный "Кайрат" рассматривает двух кандидатов на замену Кака
16 мая, 15:28
Клубный футзал
Игрок сборной Казахстана по футзалу может завершить карьеру в "Кайрате"
15 мая, 11:16
Клубный футзал
В драматичном матче определился чемпион Казахстана по футзалу
7 мая, 15:53
Клубный футзал
Сенсацией закончился матч "Кайрата" в финале чемпионата Казахстана по футзалу
6 мая, 15:37
Клубный футзал
"Кайрат" совершил героический камбэк в финале чемпионата Казахстана
© 2008 - 2023 ТОО «EML»