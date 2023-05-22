Футзальный "Кайрат" объявил об уходе главного тренера Паоло Рикардо Кака, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бразильский специалист в связи с истечением срока своего контракта завершил работу в клубе.

Напомним, Кака возглавил футзальный клуб "Кайрат" в 2018 году. С момента назначения на пост главного тренера АФК "Кайрат" Кака был занят популяризацией казахстанского футзала.

Статистика Кака в АФК "Кайрат":

242 игры

202 победы

21 ничьи

19 поражений

Достижения:

5-кратный чемпион Казахстана по футзалу

4 Кубка Казахстана

4 Суперкубка Казахстана

Финал Лиги Чемпионов 2018/19

Полуфинал Лиги Чемпионов 2020/21

В списке лучших тренеров Мира по версий FUTSAL PLANET 3 место (2020 год).