Из "Кайрата" ушел игрок сборной Казахстана

Игрок сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб объявил об уходе из "Кайрата" после завершения сезона 2024/25, передают Vesti.kz.

Алматинцы решили не пролонгировать соглашение с опытным футзалистом.

"Спасибо "Кайрату" и всем, кто причастен к клубу! Эти два сезона были очень насыщенными на события: были как взлеты, так и падения, но пришло время прощаться!"

Также 30-летний футзалист добавил такие слова:

"Без сожалений, с высоко поднятой головой переворачиваю эту страницу в своей карьере! Удачи и успехов всем моим товарищам в будущем! Спасибо моей семье за все, это моя самая большая победа", — написал Кнауб на своей странице в Instagram.

В сезоне-2024/2025 "Кайрат" стал чемпионом Казахстана по футзалу, победив в финальной серии "Семей" со счетом 3:1.

"Кайрат" и "Семей" узнали соперников в основном раунде Лиги чемпионов по футзалу.