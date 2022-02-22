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Из "Кайрата" ушел игрок сборной Казахстана

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Из "Кайрата" ушел игрок сборной Казахстана ©КФФ

Игрок сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб объявил об уходе из "Кайрата" после завершения сезона 2024/25, передают Vesti.kz

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Игрок сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб объявил об уходе из "Кайрата" после завершения сезона 2024/25, передают Vesti.kz

Алматинцы решили не пролонгировать соглашение с опытным футзалистом. 

"Спасибо "Кайрату" и всем, кто причастен к клубу! Эти два сезона были очень насыщенными на события: были как взлеты, так и падения, но пришло время прощаться!"

Также 30-летний футзалист добавил такие слова:

"Без сожалений, с высоко поднятой головой переворачиваю эту страницу в своей карьере! Удачи и успехов всем моим товарищам в будущем! Спасибо моей семье за все, это моя самая большая победа", — написал Кнауб на своей странице в Instagram.

В сезоне-2024/2025 "Кайрат" стал чемпионом Казахстана по футзалу, победив в финальной серии "Семей" со счетом 3:1.

"Кайрат" и "Семей" узнали соперников в основном раунде Лиги чемпионов по футзалу.

Лига чемпионов 2025/26   •   Словения, Любляна   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 22:00   •   не начат
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