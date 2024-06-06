Испанский клуб выкупит бразильского таланта у "Кайрата"

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Вчера 17:16
©АФК "Кайрат"

В летнее трансферное окно футзальный "Кайрат" может потерять одного из ярчайших бразильских легионеров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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25-летний бразилец Рикардиньо, пришедший в "Кайрат" минувшей зимой, может уйти из алматинского клуба. В талантливом универсале заинтересованы испанские клубы. 

В частности, Рикардиньо входит в сферу интересов команды "Эль-Посо", спортивный департамент клуба уже одобрил его кандидатуру для трансфера. У Рикардиньо есть действующее соглашение с "Кайратом", однако испанский клуб готов выплатить компенсацию за расторжение контракта с алматинцами. 

Добавим, что на Рикардиньо также претендовала "Пальма", сторона игрока вела переговоры и с этой командой, но "Эль-Посо" существенно улучшил предложение для бразильского футзалиста.

Интересно, что "Кайрат" был готов к переговорам с "Пальмой", алматинцев интересовал вариант обмена Рикардиньо на вратаря Луана, поскольку этим летом клуб вероятно потеряет Игиту. 

Рикардиньо в нынешнем сезоне чемпионата Казахстана забил 14 голов в 19 матчах. Ранее игрок выступал на родине за "Магнус".

Метки:
Кайрат АФК Футзал

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