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Клубный футзал
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Игрок сборной Казахстана стал свободным агентом

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Игрок сборной Казахстана стал свободным агентом ©ФК "Семей"

Футзальный клуб "Семей" объявил об уходе 31-летнего игрока сборной Казахстана Арнольда Кнауба, покинувшего клуба после завершения контракта. 

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Футзальный клуб "Семей" объявил об уходе 31-летнего игрока сборной Казахстана Арнольда Кнауба, покинувшего клуба после завершения контракта. 

Стороны прекратили сотрудничество в связи с истечением срока действия контракта.

Кнауб присоединился к команде в начале прошлого сезона. За это время он провел в составе "Семея" 55 матчей, забил 18 голов и помог клубу завоевать Кубок Казахстана.

Ранее в карьере Кнауб защищал цвета алматинского "Кайрата", "Актобе", "Каспия", "Жетысу" и карагандинского "Тулпара". Также в его активе есть опыт выступлений в чемпионате России за "Динамо-Самару".

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