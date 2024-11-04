Игрок сборной Казахстана назвал команду мечты

Игрок "Семея" и сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов назвал свою команду мечты, передают Vesti.kz со ссылкой на futsalkazakhstan.

Есенаманов за свою профессиональную карьеру провел более 500 матчей, выступая за "Тулпар", "Кайрат", "Семей" и сборную Казахстана. В этих матчах с ним делили паркет сотни игроков топ уровня. Чингиз собрал состав мечты из игроков, с которыми в разное время играл в одной команде.

Голкипер:

Лео Игита

Защитники:

Дуглас

Динмухамбет Сулейменов

Нападающие:

Алекс Мараньяо

Даурен Нургожин

Напомним, с 1999 года Есенаманов посещал футбольную группу карагандинского "Шахтера". В 13 лет перешел в футзал, в группу Евгения Ставило, тренировавшуюся при "Тулпаре". В сборную Казахстана вызывается с 2009 года, в ее составе становился бронзовым призером чемпионата Европы-2016.