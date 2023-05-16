Игрок сборной Казахстана по футзалу может завершить карьеру в "Кайрате"

Новости спорта Футзал Клубный футзал
Сегодня 15:28
©АФК "Кайрат"

Один из самых опытных игроков сборной Казахстана по футзалу Даурен Нургожин может перейти к другой роли в "Кайрате" на следующий сезон. Президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал будущее 32-летнего универсала. 

"Возможно, из-за травмы не пройдет в состав на будущий год Даурен Нургожин. У него была достаточно серьезная травма. Мы его вылечили, но на паркете мы его пока не видим. Боюсь, чтобы из него не сделали инвалида, не дай бог.

Нагрузки в "Кайрате" очень тяжелые, поэтому нам еще предстоит обсудить его кандидатуру. Лично мое мнение, Нургожин прежде всего должен концентрироваться на своем здоровье. Может быть, он поработает в структуре клуба, это было бы полезно. Да, он вроде бы хочет еще играть и он действительно отличный, уникальный для нас игрок, но надо обращать внимание на здоровье", - отметил Оразбеков. 

Напомним, что Нургожин выступает за "Кайрат" с 2015 года. В этом сезоне он провел 20 матчей в чемпионате страны, пропустив при этом все игры в Лиге чемпионов.

На днях "Кайрат" защитил титул чемпиона Казахстана и на этой неделе представит нового главного тренера, который заменит на этом посту бразильца Кака. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Кайрат АФК Сборная РК по футзалу Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:28
Клубный футзал
Игрок сборной Казахстана по футзалу может завершить карьеру в "Кайрате"
Вчера , 11:16
Клубный футзал
В драматичном матче определился чемпион Казахстана по футзалу
7 мая, 15:53
Клубный футзал
Сенсацией закончился матч "Кайрата" в финале чемпионата Казахстана по футзалу
6 мая, 15:37
Клубный футзал
"Кайрат" совершил героический камбэк в финале чемпионата Казахстана
5 мая, 16:17
Клубный футзал
Минус чемпион мира и защитник сборной? С кем расстанется футзальный "Кайрат"
4 мая, 12:21
Клубный футзал
Европейский шанс упущен? Почему лидеры сборной Казахстана по футзалу остались в "Кайрате"
28 апреля, 21:56
Клубный футзал
Определился второй финалист плей-офф чемпионата Казахстана
28 апреля, 21:37
Клубный футзал
"Кайрат" забил пять мячей, выиграл серию и вышел в финал
27 апреля, 19:17
Клубный футзал
Российские клубы проявляют интерес к главному тренеру "Кайрата"
23 апреля, 15:02
Клубный футзал
"Кайрат" забил пять мячей и выиграл второй матч в серии плей-офф
© 2008 - 2023 ТОО «EML»