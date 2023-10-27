Голкипер АФК "Кайрат" высказался о победе в матче основного раунда футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

В первом туре "Кайрат" обыграл люксембургский "Дифферданж" со счетом 4:2. Игита не попал в стартовый состав на этот матч.

- Твой комментарий по игре.

- Конечно, не привыкли, да? Игита там сидит... Но Деннис сегодня молодец - гол забил, вытащил команду. Я там сидел, поддерживал, смотрел игру — хотел помогать, как могу. В итоге - победа - это самое главное. Конечно, был тяжелый матч. Мы знали, что "Дифферданж" - это новая команда, которую строили - парагвайцы, бразильцы, португальцы... Они очень хорошо играют, у них уже есть опыт. Но три очка - у нас, теперь идем дальше.

- Согласен с судьями по поводу удаления Дугласа?

- Судья, который был на другой стороне от нашей скамейки, - очень слабый судья. Я считаю, что второй фол - может быть, какие-то сомнения... А первого фола вообще не было. Первая желтая, как по мне, это был чистый мяч. Он дал фол, еще и желтую. Очень слабый судья. Посмотрим, может, это новое поколение судей. Понятно, что каждый из нас - человек... Что мы можем сделать? Потеряли Дугласа, но у нас крепкая команда. Не сомневаюсь, что мы хорошо сыграем в следующем матче.