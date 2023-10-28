Игита сделал заявление после шокирующего результата "Кайрата" в Лиге чемпионов

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Вчера 17:00
©АФК "Кайрат"

Капитан АФК "Кайрат" Игита высказался о выступлении команды в Лиге чемпионов и предстоящем матче с испанским клубом "Пальма", сообщают Vesti.kz

"В воскресенье будем бороться за первое место в группе! Нам нужна ваша поддержка. Вместе с нами Казахстан!", - написал Игита на своей странице в Instagram. 

Отметим, что во втором туре основного раунда Лиги чемпионов "Кайрат" упустил победу над венгерским "Халадашом", пропустив на последней секунде матча (2:2). На данный момент алматинцы идут вторыми в группе, набрав четыре очка. Лидером квартета является испанская "Пальма", имеющая шесть очков в активе. 

Матч "Пальма" - "Кайрат" пройдет в ночь с 29 на 30 октября, начало встречи - 00:30 по времени Астаны. 

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Метки:
Кайрат АФК

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