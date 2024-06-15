Громкой сенсацией завершился матч "Кайрата" за чемпионство

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Сегодня 17:44
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Состоялся третий матч финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу между "Семеем" и "Кайратом", сообщают Vesti.kz.

Матч в Семее завершился победой хозяев площадки со счетом 3:2. В основное время соперники не сумели определить победителя - 2:2.

Хозяева первыми вышли вперед на благодаря голу Рината Турегазина. "Кайрат" затем дважды забил усилиями Даурена Турсагулова и Вианы. Хозяева сумели сравнять счет после мяча Дедезиньо. Он же, в дополнительное время принес победу "Семею".

Счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу клуба из Семея. Следующий матч пройдет 16 июня на площадке "Семея" и может стать решающим.

Алматинцы 20 раз подряд становились чемпионами Казахстана, неизменно побеждая с сезона 2003/04.

Метки:
Кайрат АФК Футзал Казахстанский футзал

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