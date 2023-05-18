Футзальный "Кайрат" рассматривает двух кандидатов на замену Кака

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Сегодня 11:35
©АФК "Кайрат"

АФК "Кайрат" после завершения контракта с Пауло Рикардо Кака ведет работу по приглашению нового главного тренера. Алматинский клуб определился с двумя основными кандидатами, сообщает корреспондент Vesti.kz

На данный момент "Кайрат" сосредоточился на двух тренерах - один из них бразилец, а второй испанец. Руководство алматинского клуба склоняется в пользу испанского тренера и хочет сменить вектор после длительной работы с бразильскими специалистами. Однако финальное решение пока не принято и переговоры продолжаются. 

Отметим, что на днях "Кайрат" защитил титул чемпиона Казахстана под руководством Кака. Бразилец уже объявил, что это был его последний матч в качестве тренера алматинской команды. 

Кака работал в "Кайрате" с 2018 года. За этот период он каждый сезон приводил клуб к чемпионству в Казахстане, а также доходил до финала и полуфинала Лиги чемпионов. 

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Метки:
Кака Кайрат АФК Футзал

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