Футзальный "Кайрат" начал переговоры с испанским тренером

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Сегодня 15:45
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АФК "Кайрат" после завершения контракта с Пауло Рикардо Кака продолжает работу по приглашению нового главного тренера. Чемпион Казахстана вступил в официальные переговоры с тренером из Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основным кандидатом на вакантный пост стал 36-летний Марлон Веласко. На данный момент Веласко возглавляет клуб высшего дивизиона чемпионата Испании "Ноя Портус Апостоли". Ранее он также работал в других испанских клубах, включая "Пальму Футзал" (действующего победителя Лиги чемпионов). Веласко дважды приводил свои команды к титулу чемпионов во втором испанском дивизионе. В этом году он вывел скромный "Ноя Портус Апостоли" в плей-офф чемпионата Испании. 

"Кайрат" уже ведет предметные переговоры с Веласко. Алматинский клуб получил положительные рекомендации по испанскому специалисту, несмотря на его молодой возраст для тренера. 

Напомним, что "Кайрат" завершил контрактные соглашения с Кака после пяти лет сотрудничества. При этом бразильский специалист, вероятно, сохранит за собой пост главного тренера в сборной Казахстана по футзалу.

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Метки:
Кайрат АФК Футзал Испания

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