Европейский гранд хочет вернуть нападающего сборной Казахстана по футзалу

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Сегодня 12:02
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Форвард сборной Казахстана по футзалу Тайнан в летнее трансферное окно может покинуть испанский "Эль-Посо", сообщает корреспондент Vesti.kz

Португальский "Спортинг" заинтересован в возвращении Тайнана, в частности на него рассчитывает главный тренер команды Нуно Диаш. Однако сложность сделки заключается в действующем контракте игрока, который рассчитан до лета 2024 года. 

Возможно, "Спортингу" или самому игроку придется выплатить определенную компенсацию в пользу "Эль-Посо". Испанский клуб в свою очередь рассчитывает на казахстанского нападающего, к тому же он является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. 

Напомним, что ранее Тайнан на протяжении двух лет выступал за "Спортинг" (с 2019 по 2021 год). В 63 играх за португальский клуб он забил 37 голов, завоевав при этом все внутренние титулы, а также став победителем Лиги чемпионов. 

 

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Метки:
Футзал Сборная РК по футзалу Казахстан Испания Португалия

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