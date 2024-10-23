Состоялся матч второго тура группы 4 основного раунда Лиги чемпионов по футзалу между португальским "Спортингом" и венгерским "Халадашем", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы на паркете Дворца спорта имени Балуана Шолака завершилась со счетом 2:0 в пользу португальского клуба.

На 12-й минуте Алекс Мерлим вывел "Спортинг" вперед, а окончательный результат на 36-й минуте установил Паулета.

Таким образом, "Спортинг" набрал шесть очков и возглавил квартет. У "Кайрата" три балла после первого матча, а "Семей" и "Халадаш" набранных очков не имеют.

Сегодня, "Кайрат" встретится с "Семеем". Начало в 20:00 по казахстанскому времени.

Напомним, накануне "Спортинг" обыграл со счетом 6:4 "Семей", а "Кайрат" одолел "Халадаш" со счетом 4:0.