В драматичном матче определился чемпион Казахстана по футзалу

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Сегодня 11:16
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Алматинский "Кайрат" стал чемпионом Казахстана по футзалу, обыграв в финальной серии рудненский "Аят", сообщают Vesti.kz.

Решающая встреча команд прошла в Рудном и завершилась со счетом 6:5 в пользу кайратовцев, проигрывавших по ходу игры 0:2.

У хозяев площадки покер оформил Луан Марсело, а также отличился Азат Валиулин. У гостей четыре гола забил Дуглас, а еще точными ударами отметились Алешандре Диего и Альберт Акбаликов.

Таким образом, "Кайрат" выиграл серию до трех побед со счетом 3-1 и стал 20-кратным чемпионом страны.

©АФК "Кайрат"

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Метки:
Кайрат АФК Аят МФК

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