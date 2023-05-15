В драматичном матче определился чемпион Казахстана по футзалу

Алматинский "Кайрат" стал чемпионом Казахстана по футзалу, обыграв в финальной серии рудненский "Аят", сообщают Vesti.kz.

Решающая встреча команд прошла в Рудном и завершилась со счетом 6:5 в пользу кайратовцев, проигрывавших по ходу игры 0:2.

У хозяев площадки покер оформил Луан Марсело, а также отличился Азат Валиулин. У гостей четыре гола забил Дуглас, а еще точными ударами отметились Алешандре Диего и Альберт Акбаликов.

Таким образом, "Кайрат" выиграл серию до трех побед со счетом 3-1 и стал 20-кратным чемпионом страны.

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