Футзальный "Кайрат" одержал первую победу в стартовом матче основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, сообщают Vesti.kz.

Алматинцы в матче группы 2, которая собрана в Бельгии обыграли латвийский ТФК "Бейтар" со счётом 5:3.

По итогам первого тайма команда Густаво побеждала со счётом 3:0. Отличились: Азат Валиуллин (четвёртая минута) и Кайо Руис (седьмая и 20-я).

На 19-й минуте Руис не реализовал пенальти, а в дебюте второго тайма, на 21-й минуте Алмас Иманбеков забил четвёртый гол "Кайрата".

Во второй половине матча латвийский клуб трижды забил казахстанцам. Голы на счету капитана Дмитрия Кузьмина (22 и 26) и вратаря Максима Троицкиса.

Итог встречи на 34-й минуте подвёл Руис.

Сегодня, 29 октября, во втором туре алматинцы должны были сыграть с румынским "Юнайтед Галац". Но, соперник "Кайрата" отказался от участия в основном раунде и получил техническое поражение со счётом 0:5.

Таким образом, аналогичные победы над румынами были присуждены бельгийскому клубу "Спортинг-Андерлехт" и ТФК "Бейтар".

По итогам основного этапа определятся 16 участников плей-офф. В 1/8 и 1/4 финала команды сыграют друг с другом по два матча. Судьба трофея решится в традиционном формате "Финала четырёх", который пройдёт 7 и 9 мая 2027 года на швейцарской "Биль/Бьен Арене".

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