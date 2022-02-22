"Семей" стартовал с разгрома и обошёл "Барселону" в Лиге чемпионов

"Семей" обыграл словацкий "Лученец" в первом матче основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча группы 1 прошла в городе Лученец и завершилась со счётом 6:0 в пользу казахстанского клуба. Голы забили Ринат Турегазин (7-я минута), Педриньо (18-я), Родригиньо (29-я), Нурсултан Пиялы (32-я), Дедезиньо (36-я) и Чингиз Есенаманов (37-я).

Благодаря этой крупной победе "Семей" набрал три очка и по дополнительным показателям обошёл в таблице каталонскую "Барселону", которая на старте мини-турнира разгромила швейцарскую "Минерву" - 6:1.

29 октября "Семей" сыграет с "Барселоной", а 31 октября встретится со швейцарской "Минервой".

Положение команд в группе 1 после первого тура:

1. "Семей" - 3 очка;

2. "Барселона" - 3;

3. "Минерва" - 0;

4. "Лученец" - 0.

После завершения основного этапа станут известны 16 команд, которые выйдут в плей-офф. На стадиях 1/8 и 1/4 финала соперники проведут между собой по две встречи. Победитель турнира определится в привычном формате "Финала четырёх", матчи которого примет швейцарская "Биль/Бьен Арена" 7 и 9 мая 2027 года.

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