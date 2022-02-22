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Вчера 22:06
 

"Барселона" оформила разгром 6:1 перед матчем с "Семеем" в Лиге чемпионов

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"Барселона" оформила разгром 6:1 перед матчем с "Семеем" в Лиге чемпионов Фото: instagram.com/fcbfutsal©

Испанская "Барселона" с уверенной победы начала свой путь в Основном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

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Испанская "Барселона" с уверенной победы начала свой путь в Основном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

В матче первого тура группы 1, который прошёл в словацком городе Лученец, каталонский суперклуб разгромил швейцарскую "Минерву" - 6:1.

У "сине-гранатовых" отличились Пито (3-я, 35-я минуты), Негиньо (12-я), Серхио Гонсалес (13-я) и Игор Соуза (16-я, 31-я минуты). В составе проигравших один мяч отыграл Раян Гомес де Оливейра (12-я).

Этот результат вывел каталонцев в лидеры квартета.

Напомним, что в этой же группе выступает "Семей". Свой стартовый матч против хозяев паркета, местного "Лученца", казахстанская команда проведёт сегодня, 28 октября, начало - в 23:00 по времени Астаны.

Уже во втором туре Основного раунда болельщиков ждёт центральное противостояние мини-турнира: "Семей" встретится с "Барселоной". Матч состоится 29 октября.

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Лига чемпионов по футзалу 2026/27   •   Словакия, Лученец   •   Основной раунд, Группа 1, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Семей
Семей
(Семей)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Семей
Ничья
Барселона
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