Звезда мадридского "Реала" Винисиус Жуниор поделился мыслями о предстоящем поединке против саудовского "Аль-Хиляля" на клубном чемпионате мира. Также форвард отметил, что климатические условия в США могут повлиять на ход игры, сообщают Vesti.kz.

"Здесь очень жарко. Первая игра с "Аль-Хилялем" у нас в три часа дня. Надо хорошо подготовиться, потому что будет трудно. Я приехал в США вчера вечером. Я очень счастлив и уже готов адаптироваться к расписанию, жаре, погоде и всему остальному", - цитирует Винисиуса официальный сайт "Реала".

Напомним, встреча "Реала" с "Аль-Хилялем" состоится в ночь с 18 на 19 июня в Майами на стадионе "Хард Рок".

Добавим, что в группе H, где представлен испанский и саудовский клуб также выступят мексиканская "Пачука" и "Ред Булл Зальцбург" из Австрии.

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