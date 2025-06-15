Узбекистан получил исторический матч на Клубном чемпионате мира

Судейская бригада из Узбекистана, возглавляемая Ильгизом Танташевым, обслужит один из первых матчей ранней стадии Клубного чемпионата мира-2025, который в эти дни проходит в США, передают Vesti.kz.

Как сообщает Telegram-канал "АЗИЯ-СПОРТ", помогать Танташеву будут его соотечественники - Андрей Цапенко и Тимур Гайнуллин. Трио арбитров будет работать на встрече первого тура в группе F, где бразильский "Флуминенсе" сыграет с дортмундской "Боруссией".

Впервые в истории Узбекистан будет представлен судейской бригадой на турнире, где собраны сильнейшие клубы мира. Всего участие в соревновании принимают 32 команды, включая чемпионов континентальных первенств.

Добавим, что турнир стартовал 15 июня, а в матче-открытии американский "Интер Майами" с Лионелем Месси сыграл с египетским "Аль-Ахли". Встреча завершилась неожиданным счетом.

Отметим, что матч "Флуминенсе" - "Боруссия" запланирован на 17 июня и начнется в 21:00 по времени Астаны.

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