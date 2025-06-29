Удалением и одним голом обернулся первый матч плей-офф клубного ЧМ-2025

Состоялся первый матч плей-офф клубного чемпионата мира по футболу в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В бразильском дерби в 1/8 финала сыграли "Палмейрас" и "Ботафого". Матч прошел на стадиое "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии.

В основное время игры забитых голов зафиксировано не было. В дополнительное Паулиньо (100-я минута) принес победу "Палмейрасу".

Отметим, что победители заканчивали матч вдесятером - на 116-й минуте Густаво Гомес получил вторую желтую карточку и был изгнан с поля.

Отметим, обе команды суммарно получили 12 желтых карточек - по шесть каждая.

В 1/4 финала "Палмейрас" сыграет с победителем пары "Бенфика" (Португалия) - "Челси" (Англия).