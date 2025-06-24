Такого в карьере Месси еще не было. Его ожидает уникальный матч

На клубном чемпионате мира Лионеля Месси ждет по-настоящему уникальный матч, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует Euro-football впервые в своей легендарной карьере аргентинец сыграет против бывшей команды - "Пари Сен-Жермен", за которую выступал с 2021 по 2023 год.

Теперь Месси - лидер "Интер Майами", и уже в ближайшее воскресенье, 29 июня, его клуб сразится с ПСЖ в 1/8 финала турнира. Встреча состоится в Атланте, стартовый свисток - в 21:00 по казахстанскому времени.

Особую интригу добавляет и тот факт, что буквально накануне, во вторник, Лионелю исполнилось 38 лет - и этот матч вполне может стать для него принципиальным вызовом против команды, с которой у него остались неоднозначные воспоминания.