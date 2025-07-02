Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в клубном чемпионате мира по футболу 2025 года по итогам матчей 1/8 финала, передают Vesti.kz.

Кто вышел в 1/4 финала клубного ЧМ-2025

На этом этапе борьбу за победу на турнире продолжат восемь команд. В их число вошли "Палмейрас" (Бразилия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Бавария" (Германия), "Челси" (Англия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Флуминенсе" (Бразилия), "Реал" Мадрид (Испания) и "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).

Кто фаворит на победу в клубном ЧМ-2025

Так, главным претенедентом на победу считает "Челси" - вероятность победы английского клуба оценивается в 26,8 процента. На втором месте идет ПСЖ - 24,9 процента, а зымкает тройку "Реал" - 16,9%.

Самые низкие шансы у бразильских "Флуминенсе" (1,5%) и "Палмейраса" (3%).

Суперкомпьютер считает, что "Челси" увереннее остальных преодолеет стадию 1/4 финала (74,8%), где сыграет с "Палмейрасом".

Расписание матчей 1/4 финала клубного ЧМ - 2025

В ночь с 4 на 5 июля (время - казахстанское)

00:00 4 июля. "Палмейрас" - "Челси";

06:00 5 июля. "Флуминенсе" - "Аль-Хиляль".

В ночь с 5 на 6 июля

21:00 5 июля. "ПСЖ" - "Бавария";

01:00 5 июля. "Реал" Мадрид - "Боруссия" Дортмунд.

В прямом эфире матчи покажет телеканал Qazsport.

Календарь игр клубного чемпионата мира - 2025

1/2 финала

9 июля. 00:00. Победитель 1/4 финала 1 - Победитель 1/4 финала 2

10 июля. 00:00. Победитель 1/4 финала 3 - Победитель 1/4 финала 4

Финал

14 июля 00:00 Победитель 1/2 финала 1 - Победитель 1/2 финала 2.



