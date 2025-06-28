"Реал" заработал 43,1 миллиона евро за выход в 1/8 финала клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

В первом раунде плей-офф "сливочные" сыграют с итальянским "Ювентусом".

Выплаты "Реалу" на клубном чемпионате мира распределятся следующим образом:31,44 млн - базовая сумма за участие в турнире;1,85 млн × 2 - за две победы на групповом этапе;0,9 млн - за ничью с "Аль‑Хилялем";6,95 млн - бонус за выход в 1/8 финала.

Для сравнения: в прошлом году "сливочные" получили около 13,2 миллиона за летние товарищеские матчи в США.

Такой финансовый удар поможет "Реалу" покрыть серьезную часть летних трансферов, включая потенциальные сделки с Хуйсеном, Мастантуоно и другими.