Стал известен клуб, который заработал больше всех на клубном ЧМ - цифры шокируют!

Мадридский "Реал" обогнал всех по заработку на Клубном чемпионате мира перед 1/4 финала, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.
Мадридский "Реал" гарантированно заработал 55,2 миллиона евро за участие в турнире, а в случае победы в финале получит еще 56,4 миллиона - абсолютный рекорд среди всех участников.
На втором месте по призовым располагается "Бавария" с 52,3 миллиона, ПСЖ замыкает тройку лидеров на 50,3 миллиона, а "Челси" уверенно держится на четвертой строчке с 48,3 миллионом.
В четвертьфинальных парах "Флуминенсе" встретится с "Аль-Хилалем", "Челси" - с "Палмейрасом", ПСЖ - с "Баварией", а "Реал" сразится с "Боруссией".