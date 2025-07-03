Стал известен клуб, который заработал больше всех на клубном ЧМ - цифры шокируют!

Мадридский "Реал" обогнал всех по заработку на Клубном чемпионате мира перед 1/4 финала, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

Мадридский "Реал" гарантированно заработал 55,2 миллиона евро за участие в турнире, а в случае победы в финале получит еще 56,4 миллиона - абсолютный рекорд среди всех участников.

На втором месте по призовым располагается "Бавария" с 52,3 миллиона, ПСЖ замыкает тройку лидеров на 50,3 миллиона, а "Челси" уверенно держится на четвертой строчке с 48,3 миллионом.

В десятке самых прибыльных команд также:"Манчестер Сити" - 46,3 миллиона;"Боруссия" Дортмунд - 46,2 миллиона;"Палмейрас" - 36,1 миллион;"Флуминенсе" - 35,1 миллион;"Интер" - 32,9 миллиона;"Аль-Хилаль" - 31,1 миллион.

В четвертьфинальных парах "Флуминенсе" встретится с "Аль-Хилалем", "Челси" - с "Палмейрасом", ПСЖ - с "Баварией", а "Реал" сразится с "Боруссией".