Сколько получит победитель клубного чемпионата мира 2025

Победитель клубного чемпионата мира по футболу 2025 года может заработать свыше 100 миллионов долларов. Об этом сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс‑службу Международной федерации футбола (ФИФА).

Турнир пройдет в США с 15 июня по 14 июля, впервые в нем примут участие 32 команды.

Модель распределения призовых на КЧМ-2025 включает в себя общий призовой фонд - 1 миллиард долларов, в том числе 475 миллионов за спортивные достижения и 525 миллионов за участие. Объем выплат зависит от конфедерации, которую представляет команда.

Призовые за участие на клубном ЧМ - 2025Европа - от 12,81 до 38,19 миллиона долларов;Южная Америка - 15,21 миллиона долларов;Северная и Центральная Америка - 9,55 миллиона долларов;Азия - 9,55 миллиона долларов;Африка - 9,55 миллиона долларов;Океания - 3,58 миллиона долларов.

Сумма призовых у клубов из Европы зависит от спортивных и коммерческих критериев. Чем выше статус клуба и привлекательность для рекламодателей, тем, соответственно, больше денег.

Призовые за результаты на КЧМ - 2025

Каждый европейский клуб гарантированно заработает от 12,81 до 38,19 миллиона долларов в зависимости от спортивных и коммерческих критериев. Каждая команда Южной Америки гарантированно получит 15,21 миллиона долларов, Северной и Центральной Америки - 9,55 миллиона долларов, Африки - 9,55 миллиона долларов, Океании - 3,58 миллиона долларов.

Групповой этап - 2 миллиона долларов за победу и 1 миллион за ничью;Выход в 1/8 финала - 7,5 миллиона долларов;Выход в четвертьфинал - 13,125 миллиона долларов;Выход в полуфинал - 21 миллион долларов;Выход в финал - 30 миллионов долларов;Победа в турнире - 40 миллионов долларов.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что победитель КЧМ-2025 в сумме сможет заработать до 125 миллионов долларов. На такие деньги клуб сможет рассчитывать при выполнении следующих условий:

это команда из Европы;команда получит максимальную выплату за участие;команда выиграет все три матча на групповом этапе.





Участники клубного чемпионата мира - 2025

УЕФА: "Реал Мадрид" и "Атлетико Мадрид" (оба - Испания), "Челси" и "Манчестер Сити" (оба - Англия), "Бавария" и "Боруссия Дортмунд" (оба - Германия), "Ювентус" и "Интер" (оба - Италия), "ПСЖ" (Франция), "Порту" и "Бенфика" (оба - Португалия), "РБ Зальцбург" (Австрия);

КОНМЕБОЛ: "Палмейрас", "Фламенго", "Флуминенсе" и "Ботафого" (все - Бразилия), "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" (оба - Аргентина);

КОНКАКАФ: "Монтеррей" и "Пачука" (оба - Мексика), "Сиэтл Саундерс", "Лос-Анджелес" и "Интер Майами" (все - США);

КАФ: "Аль-Ахли" (Египет), "Видад" (Марокко), "Эсперанс" (Тунис), "Мамелоди Сандаунс" (ЮАР);

АФК: "Урава Ред Даймондс" (Япония), "Ульсан" (Южная Корея), "Аль-Айн" (ОАЭ), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия);

ОФК: "Окленд Сити" (Новая Зеландия).





Дата, время и трансляция матчей КЧМ - 2025

Клубный чемпионат мира стартует 15 июня и продлится до 14 июля. В матче открытия сыграют египетский "Аль-Ахли" и американский "Интер Майами".

Прямые трансляции всех матчей КЧМ-2025 в Казахстане будут вести телеканалы Qazaqstan и Qazsport.