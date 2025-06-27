Форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор поделился эмоциями после уверенной победы над "Ред Булл Зальцбург" (3:0) в третьем туре клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

Бразилец стал главным героем встречи, оформив гол и ассист - и заслуженно был признан лучшим игроком матча.

"Прессинг защитников - это ключевой момент, Хаби Алонсо каждый день объясняет нам, что делать. Это были две очень хорошие недели. Команда стала играть более компактно.

"Реал" - клуб всей моей жизни! Надеюсь провести здесь еще много-много лет. Люблю "Реал", всем обязан этому клубу. Давление и критика для меня не проблема. Очень счастлив здесь - с этим клубом, с новым тренером Хаби и с этими игроками", - приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.